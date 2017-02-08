Международный союз музеев выступил за сохранение статуса Исаакиевского собора

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Российского комитета международного совета музеев (ICOM России) выступил за сохранение нынешнего музейного статуса Исаакиевского собора, который власти Санкт-Петербурга планируют передать Русской православной церкви.

Официальная позиция президиума опубликована в среду на сайте Союза музеев России. По мнению членов президиума, решение о судьбе Исаакия "не может быть принято без учета мнения граждан и, в первую очередь, профессиональных объединений и специалистов, которые служат государству и обществу на благо культуры".

"Бесспорно, это православный храм, который должен обеспечивать осуществление всех необходимых церковных богослужений и треб. Тем не менее, мы исходим из объективных представлений экспертов в сфере культурного наследия о наилучших условиях сохранения и функционирования уникального памятника и предлагаем двигаться по пути поиска компромиссных форм взаимодействия музея и церкви", - отмечают музейщики.

Эксперты обеспокоены тем, что в случае передачи РПЦ может пострадать качество реставрационных работ.

"Следует помнить о том, что система законодательства РФ устанавливает серьезные требования в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (...) Несмотря на заявление властей и представителей церкви о намерении сохранить музейную функцию Исаакиевского собора, профессионалам очевидно, что в случае такого монументального и уникального объекта музейные функции не могут выполняться непрофильным учреждением", - добавляют в ICOM России.

Российский комитет Международного совета музеев насчитывает более 700 индивидуальных и 100 коллективных членов из разных регионов страны. В организацию входят музеи Московского Кремля, Государственная Третьяковская галерея, Еврейский музей и Центр толерантности (Москва), Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Эрмитаж и др.

Президентом ICOM в России является заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ Александр Шолохов.