Медики назвали вероятную причину ухудшения состояния здоровья Кара-Мурзы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Главврач 79-й московской городской клинической больницы Денис Проценко заявил об отсутствии у медиков оснований утверждать, что резкое ухудшение самочувствия оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзы-младшего было вызвано токсическим отравлением.

"По факту лечения больного Кара-Мурзы могу сказать следующее: как и в 2015 году, когда мы спасли и успешно вылечили больного, мы имеем дело с остро развившейся полиорганной недостаточностью", - сказал Проценко "Интерфаксу" в среду.

Врач отметил, что, "учитывая схожесть клинической картины можно предположить, что и нынешний раз является повтором предыдущей ситуации. Ситуации, в которой, например, токсический генез полиорганой недостаточности не был установлен".

"Два года назад ведущие токсикологические лаборатории мира не обнаружили в средах наличие каких-то веществ или их следов. Наши специалисты и сейчас их не видят", - подчеркнул Проценко.

Он сообщил, что "родственникам больного предоставлены все необходимые биологические среды для независимой экспертизы".

"Возможно, что тяжесть состояния больного при поступлении в этот раз не позволила более детально собрать историю настоящего внезапного ухудшения состояния. т. е. мы не все знаем из того, что может вспомнить или рассказать сам больной. Возможно также, что мы имеем дело с какими-то особенностями организма, которые проявляют себя таким образом в ответ на какие то факторы, в т. ч. нетоксического происхождения", - отметил врач.

По его словам, "главное же заключается в том, что мы вновь спасаем больного в очень сложной для него ситуации". "Для этого есть все основания так считать", - подчеркнул Проценко.