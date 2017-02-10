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Экс-губернатор Пермского края Басаргин назначен главой Ространснадзора

6 февраля Басаргин сообщил о намерении досрочно сложить полномочия и не баллотироваться на новый срок

Экс-губернатор Пермского края Басаргин назначен главой Ространснадзора
Экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин
Фото: ТАСС, Максим Кимерлинг

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина главой Ространснадзора.

"Вы завершили работу в регионе. С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне, были министром регионального развития и, естественно, знаете хорошо региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора", - сказал Медведев на встрече с Басаргиным.

Глава правительства отметил, что эта работа серьезная и охватывает все виды транспорта с точки зрения безопасности перевозки пассажиров, обеспечения безопасности транспортировки грузов, которые могут причинить вред окружающей среде.

"Зная, что вы так или иначе соприкасались с этими вопросами и в прежней своей работе, надеюсь, что справитесь и с этой новой задачей на федеральном уровне", - сказал Медведев.

Басаргин поблагодарил премьера за доверие и поддержку. "Действительно, участок очень ответственный, я понимаю, что он охватывает все виды транспорта", - сказал Басаргин.

Кроме того, он заметил, что помимо обеспечения безопасности в этой сфере, ведомство осуществляет взаимодействие с бизнесом. "Понимаю, что, с одной стороны, нужно, чтобы бизнес развивался, а с другой стороны - чтобы безопасность пассажиров и грузов была обеспечена. Я постараюсь это доверие оправдать", - сказал Басаргин.

В минувший понедельник губернатор Пермского края Басаргин сообщил о намерении досрочно сложить полномочия - они завершались в мае - и не баллотироваться на новый срок. Президент РФ Владимир Путин отставку Басаргина принял, исполняющим обязанности главы региона былназначен Максим Решетников.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он являлся министром регионального развития РФ.

Басаргин родился 3 августа 1957 года в Асбесте Свердловской области. В 1976 году окончил Асбестовский горный техникум; в 1984 году - Свердловский горный институт имени Вахрушева (ныне Уральский государственный горный университет); в 1991 году - Уральский социально-политический институт.

В 1983-1985 годах В.Басаргин был секретарем комитета ВЛКСМ Центрального рудоуправления комбината "Ураласбест". С 1985 года - первый секретарь Асбестовского ГК ВЛКСМ, с 1987 года - секретарь Свердловского ОК ВЛКСМ.

С 1994 года - первый заместитель председателя Свердловского областного комитета по управлению госимуществом. С 1996 года - председатель Фонда имущества Свердловской области. В 2000-2001 годах занимал должность начальника управления аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. В 2001-2008 годах - заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Кандидат экономических наук, награжден орденом Почета. Женат, у него двое детей - сын и дочь.

Теги: Дмитрий Медведев, Виктор Басаргин, Ространснадзор
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