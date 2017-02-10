Уголовное дело о мошенничестве барда Новикова передадут в Следственный комитет

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве с деньгами пайщиков "Бухта Квинс" в Екатеринбурге, фигурантом которого является бард Александр Новиков, передадут в Следственный комитет, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

"Действительно, прокуратурой области принято такое решение. Материалы дела готовятся к передаче", - сказала она агентству "Интерфакс".

Между тем, пресс-служба барда сообщает, что дело Новикова передано в СКР "в связи с выявленными многочисленными нарушениями в действиях следственной группы Главного следственного управления Свердловской области".

Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс". Следствие полагает, что ущерб от его действий составил 36 млн рублей. Новиков в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

19 января он сообщил, что нашел инвестора и застройщика для достройки "Бухты Квинс". 25 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес постановление об аресте принадлежащего Новикову земельного участка площадью почти 41 тыс. кв. м на улице Изоплитная, где находится недостроенный жилой комплекс "Бухта Квинс". Через несколько дней Новиков заявил, что строительство ЖК "Бухта Квинс" возобновлено.