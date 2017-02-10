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В Госдуму внесен законопроект о запрете скидок на алкоголь

Доступная цена алкоголя является одной из причин алкоголизма в России, считают депутаты

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете скидок на алкоголь. Согласно тексту законопроекта, размещенному на сайте Госдумы, закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя предлагается дополнить запретом на "стимулирование продажи алкогольной продукции".

В частности, авторы документы предлагают запретить бесплатное распространение алкогольной продукции среди населения, в том числе в виде подарков, а также "применение скидок с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что доступная цена алкоголя является одной из причин алкоголизма в России, а скидочные акции торговых сетей служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. "Скидки, которые порой достигают 40-50%, подталкивают людей к формированию запасов алкоголя и росту потребления", - отмечается в тексте.

По мнению авторов законопроекта, скидки и промо-акции, "которые проводятся практически постоянно в подавляющем большинстве торговых точек, заставляют потребителя приобретать не нужный ему на самом деле товар".

Зачастую скидки и акции являются "чисто психологическим ходом", когда эффект скидки достигается за счет указания на ценнике первоначальной заведомо завышенной цены, полагают авторы законопроекта. "Таким образом, при формировании излишнего спроса на алкоголь даже не происходит реального снижения цены товара. Запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителя в выборе товара", - говорится в пояснительной записке.

Теги: Госдума
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