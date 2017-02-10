В Мурманской области в результате взрыва погиб мужчина

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Печенгском районе Мурманской области в пятницу вечером в результате взрыва погиб мужчина, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"В 15 км от Никеля (приграничный населенный пункт вблизи Норвегии - ИФ) у водопада Шулунийоки было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. По предварительным данным, он погиб в результате взрыва неустановленного устройства", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что взрывным устройством мог оказаться боеприпас времен Великой Отечественной войны, так как в прошлом в Печенгском районе велись ожесточенные бои и местные жители продолжают находить боеприпасы.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины и взрыва.