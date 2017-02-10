Полиция и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката

Годовой оборот организации составлял более 2 млрд руб.; товар сбывался в 14 субъектах РФ через интернет-магазин "ХимПром"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции совместно с Федеральной службой безопасности пресекли деятельность международного наркосиндиката. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с региональными подразделениями УНК Московской, Свердловской, Новосибирской, Воронежской, Челябинской, Ростовской, Омской, Иркутской областей, Красноярского края, Ханты-мансийского АО - Югра, а также при участии Главного управления уголовного розыска МВД России и ФСБ России в ходе целенаправленной и планомерной работы разоблачена и пресечена противоправная деятельность наркосиндиката "ХимПром"", - сказала Волк.

По ее словам, организация имела четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков - от производства до реализации.

"Годовой оборот составлял более 2 миллиардов рублей", - сказала Волк.

Она сообщила что в 2015 году лицами, находящимися на Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории РФ организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков.

"Для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России. Вербовочные пункты, располагались в г.Киеве", - отметила представитель МВД.

Волк рассказала, что с кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников.

"Нанимаемым лицам выдавались банковские карты, оформленные на данных подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан Российской Федерации с признаками подделки, а также телекоммуникационные устройства с установленными интернет-мессенджерами, по которым в дальнейшем они получали указания от организаторов наркогруппировки", - сказала она.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления по контролю за наркотиками МВД России и территориальных подразделений ликвидированы три лаборатории "ХимПрома" по изготовлению синтетических наркотиков, расположенные в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области, производительность которых составляла от 150 до 500 килограммов в неделю, а также пресечена логистическая деятельность структурных подразделений группировки, которыми в 14 регионах Российской Федерации осуществлялась доставка особо крупных партий наркотических средств в специально оборудованных тайниками автомашинах.

"Установлено местонахождение оптовых складов, находящихся на территории 10 регионов Российской Федерации. Из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки", - сказала И. Волк.

В ходе операции задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины.

В настоящее время Следственным департаментом МВД России приняты к производству уголовные дела, возбужденные в отношении задержанных участников группы на территории Московской и Свердловской областей, а также проводится анализ всех уголовных дел, возбужденных в других регионах в отношении участников группировки, в целях их объединения в одно производство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), добавила Волк.