Полковник МВД РФ арестован в Петербурге по делу о мошенничестве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд заключил под стражу полковника полиции из подразделения Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Виталия Федосова в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Федосову на два месяца до 8 апреля. Фигуранту предъявлено обвинение в хищении 105 тысяч рублей", - сказал собеседник.

Как сообщила ранее пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу, старший оперуполномоченный по особо важным делам 17 отдела ("Запад") регионального управления ГУСБ, 40-летний полковник Федосов был задержан накануне на границе с Белоруссией. Он стал фигурантом дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

До момента задержания в отношении Федосова вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года в Петербурге был арестован начальник отдела ГУСБ МВД России полковник Юрий Тимченко. Следствие полагает, что он вымогал у коммерсанта не менее 100 млн рублей за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией "Деловые линии" на сумму 1 млрд рублей. Также были задержаны два его предполагаемых посредника - Константин Марченков и Сергей Зиновенко.