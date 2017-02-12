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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям средств массовой информации о незаконном лишении свободы фельдшера скорой медицинской помощи и покушении на ее изнасилование, возбуждено уголовное дело, сообщил в воскресенье СКР

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ... 11 февраля 2017 года в дневное время фельдшер скорой медицинской помощи прибыла в квартиру дома, расположенного на улице Шелковичной города Саратова, в связи с поступившим сообщением о высоком артериальном давлении у 29-летнего жителя областного центра. Кроме указанного мужчины в жилом помещении находились четверо его знакомых. После того как медицинский сотрудник вошла в квартиру, один из мужчин закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается: "испугавшись, фельдшер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру скорой медицинской помощи, которая передала данные сведения в правоохранительные органы. В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения. Кроме того, мужчины не выпускали медицинского работника из квартиры".

Благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудникам полиции противоправные действия злоумышленников были пресечены.

В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления и сотрудников территориального следственного отдела. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос о задержании виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, отмечается в сообщении.

В связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников по поручению главы СК России Александра Бастрыкина региональные подразделения СК России должны незамедлительно реагировать на любые случаи воспрепятствования деятельности медиков, тщательно проверяя все обстоятельства и поводы, послужившие основанием для недолжного поведения граждан, посягающих на людей, который каждый день спасают человеческие жизни, говорится в сообщении.

Теги: Саратовская область
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