Лавров вспомнил о постоянных попытках завербовать российских дипломатов в США и ЕС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Попытки завербовать российских дипломатов в Европе и США не прекращаются, в США в прошлом году было несколько таких случаев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подходы к нашим дипломатам с предложениями завербовать их и перейти на отношения сотрудничества не прекращаются. Они не прекращались даже в лучшие времена, в т.ч. в США и европейских странах",- сказал он в интервью для программы Ирады Зейналовой "Итоги недели" на телеканале "НТВ".

"В прошлом году еще при администрации президента США Барака Обамы было несколько таких подходов", - отметил он.

По словам министра, Москва каждый раз обращает внимание на такие случаи.

"Очень часто это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи. К этому, конечно, необходимо относиться как к неприемлемым методам", - подчеркнул российский министр.

Вербовка с "особым цинизмом"

О нарастании вербовочной активности спецслужб США Лавров говорил и ранее. Выступая на пресс-конференции в Москве 17 января, министра в качестве примера привел попытку вербовки российского дипломата, приехавшего в США, чтобы купить лекарства для лечения экс-премьера Евгения Примакова.

"Это случай, когда вербовали нашего дипломата - сотрудника генконсульства, который пришел к врачу забрать оплаченное лекарство для Евгения Максимовича Примакова. (Чтобы - ИФ) вербовать в этой ситуации, надо, конечно, иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности", - подчеркнул тогда Лавров.

Он добавил, что это не единственный случай. "У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать", - сказал министр.