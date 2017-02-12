Социологи узнали о нежелании россиян отказываться от просмотра ТВ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство (93%) россиян смотрят телевизор, причем 67% делают это практически каждый день, и не смогут отказаться от ТВ в пользу других развлечений (62%), выяснили в фонде "Общественное мнение".

По данным социологов, часть респондентов включают телевизор для того, чтобы узнать о текущих событиях в стране (47%) и лучше понимать актуальные проблемы страны (22%), найти объяснение действиям политиков и госдеятелей (14%). Другие хотят приятно провести время (30%), уйти от тревог и забот (24%), расширить кругозор (17%).

Участники опроса, проведенного 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах РФ, назвали предпочитаемые ТВ-каналы. В "тройке" фаворитов - Первый канал (52%), "Россия 1" (43%) и НТВ (36%).

Далее с существенным отрывом следуют ТНТ (21%), "Россия 24", СТС и Рен ТВ (по 18%), "Звезда" (15%), Пятый канал (13%), "Домашний" (12%), "Матч ТВ" (11%), "Россия К" (9%), ТВ Центр и "Пятница (по 8%), ТВ3 (7%) и "Карусель" (5%).

Что касается любимых телепрограмм, то здесь в лидерах оказались новостные передачи (57%) и кинофильмы (53%). Почти вдвое меньше телезрителей у развлекательных программ (29%), сериалов (27%), спортивных передач и документального кино (по 24%).

Концерты и театральные постановки чаще всего смотрят 19% респондентов, общественно-политические программы - 18%, авторское ТВ - 16%, ток-шоу и образовательные передачи - по 13%, телеигры - 10%.

Смотреть новости респонденты предпочитают на Первом канале (58%) и на канале "Россия 1" (47%), показал опрос. Далее следуют НТВ (26%), "Россия 24" (19%), Рен ТВ (8%) и Пятый канал (7%).

Отвечая на вопрос о качестве информационных и новостных программ, 47% опрошенных высказали мнение, что оно стало лучше за последние два-три года, 13% с ними не согласились, 26% не заметили изменений.

Около половины (47%) участников опроса считают, что журналисты-информационщики должны передавать только факты, события. В то же время 40% не отказали журналистам в праве давать оценку событиям.

Как выяснили в ФОМ, телевидение как источник информации часто вызывает недоверие у 21% россиян, редко - у 45%, не бывает такого у 23%. При этом отказаться от ТВ в пользу других СМИ и развлечений готовы 30% участников опроса.