Володин счел нужным закон о защите президента

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России нужен закон о защите президента, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вы правы, президента нужно защищать. Все страны защищают", - заявил Володин на встрече со студентами и преподавателями университета в Иннополисе, отвечая на соответствующий вопрос. Тем не менее он добавил, что "у нас на сегодняшний день вопрос в повестке не стоит (законопроекта нет - ИФ).

Однако, по словам спикера Госдумы, "это - вопрос безопасности наших институтов, институтов власти".

Володин сослался на международный опыт в этой сфере. И он, по словам политика, говорит, что "такие законы не просто необходимы, они везде есть". "Потому что президент после того, как он избирается, он возглавляет институт президентства, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован", - отметил спикер. И в этом заключается отличие России от европейских стран и США, добавил он.

Володин отметил, что Россия более демократичная, более открытая - "говорят, что хотят, пишут, что хотят". И это неотъемлемая часть нашей культуры, полагает он.

Председатель Госдумы считает, что если кто-то выбирает другую страну проживания, то он должен учитывать наличие за рубежом законов, защищающих главу государства.