Источник сообщил о втором найденном обломке вертолета близ Телецкого озера

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Поисковые группы обнаружили второй по счету обломок вертолета "Робинсон", потерпевшего накануне крушение на Телецком озере в Республике Алтай, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

"Несколько часов назад обнаружен второй обломок упавшего вертолета. Он найден примерно там же, где и первый - в нескольких километрах от берега озера. Предварительно, это часть обшивки вертолета", - сказал собеседник агентства.

В республиканском управлении МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в ведомстве по-прежнему нет информации об обнаружении обломков. "Ранее командир воздушного суда, осуществлявшего поиски, докладывал о якобы обнаруженном обломке, но информация не подтвердилась", - напомнили в ведомстве.

По данным Сибирского регионального центра МЧС России, более 150 специалистов будут задействованы в поисках вертолета и его пассажиров непосредственно в водах Телецкого озера. Поисковые работы необходимо проводить на глубине 200 метров. В понедельник вертолеты Росавиации обследовали пять километров береговой полосы.

Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных.

Ранее сайт МЧС России сообщал об обнаружении наземными группами одного обломка вертолета в акватории озера.