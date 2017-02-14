Минобороны опровергло сообщения о закупке 20 тысяч медалей за операцию в Сирии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В российском военном ведомстве назвали не соответствующей действительности информацию о том, что Минобороны РФ объявило тендер на изготовление медалей "Участнику военной операции в Сирии".

"Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тысяч ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Вместе с тем отмечается, что ведомство "проводит закупочные процедуры, предусматривающие изготовление медалей в количестве двух тысяч экземпляров".

Ранее, со ссылкой на сайт Госзакупок, сообщалось, что Минобороны РФ объявило тендер на изготовление 20 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии" на сумму 4,4 млн рублей.