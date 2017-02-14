Посол Израиля в РФ призвал российские власти пресекать проявления антисемитизма

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Посол Израиля в России Гарри Корен заявил, что антисемитские высказывания несут вред отношениям двух стран, выразил надежду, что руководство РФ будет их пресекать. Он также заметил, что приветствовал бы извинения со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова.

"В некоторой степени подобные высказывания потенциально вредны прекрасно развивающимся отношениям между нашими государствами. Отношения с Россией отличные, и мы ценим позицию руководства России, и поэтому немного обидно, что люди, особенно из партии "Единая Россия", так высказываются", - сказал посол "Интерфаксу", комментируя недавнее заявление Милонова.

"Мы надеемся, что российское руководство примет к сведению нашу озабоченность и пресечет такие высказывания в будущем", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Милонов по завершении крестного хода вокруг Исаакиевского собора сделал следующее заявление: "Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (члены Заксобрания Санкт-Петербурга - ИФ) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям".

"Если человек, как и в предыдущем случае с вице-спикером Думы, найдет возможность объясниться и извиниться, то мы это будем только приветствовать", - отметил посол.

По его словам, подобные высказывания очень плохо воспринимаются в Израиле. "Я вижу, как на это реагируют руководители еврейских организаций в России. Я очень рад, что на это негативно реагируют и не евреи - общественные круги, политики. Это гораздо важнее", - сказал посол.

Он добавил: "Тема передачи Исаакиевского собора - это совершенно не наше дело, мы в него не вмешиваемся. Это внутрироссийский вопрос".

"То, что произошло сейчас в России, - это не уникальный случай, это происходит и в других странах. Мы свои озабоченности высказали российскому МИДу, я это дело буду обсуждать и с другими парламентариями и в Госдуме, и в Совете Федерации", - сказал глава израильской дипмиссии.

Он выразил надежду, что и в российском парламенте депутаты всех партий найдут нужным заявить, что так не стоит поступать: "Можно по каким-то вопросам не соглашаться, но нет никакой причины в многонациональной стране переходить к таким высказываниям".