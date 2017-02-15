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МЧС определит круг приоритетных задач на текущий год

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России подведет итоги деятельности Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2016 год и определит задачи на 2017 год, сообщили в министерстве.

"В среду в подмосковном Красногорске начнет свою работу Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности РСЧС в 2016 году и постановке задач на 2017 год. В нем примут участие представители администрации президента РФ, правительства РФ, Федерального Собрания, Совета Безопасности, руководители всех регионов, центрального аппарата МЧС России и региональных подразделений МЧС", - сказали в ведомстве.

В первый день Всероссийского сбора будут обсуждаться единые подходы федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения при различных чрезвычайных ситуациях.

В 2016 году благодаря четкой координации сил пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб удалось справиться со всеми катастрофами и бедствиями, а также минимизировать ущерб и решить вопросы социальной защищенности пострадавшего от ЧС населения.

В 2016 году, уточнили в МЧС, были спасены более 237 тысяч человек, количество техногенных пожаров снижено почти на 5%, очагов природных пожаров - почти на 10%. От огненной стихии удалось защитить почти 5 тысяч населённых пунктов. На 7,4% уменьшена гибель людей. Практическую помощь и поддержку получили более 2 млн человек. Кроме того, в прошлом году примерно на 5% сократилось число погибших на воде, а количество происшествий на водоемах - на 3,3 %.

В МЧС сообщили, что во всех регионах созданы пожарные и спасательные подразделения. "В 2016 году произошел серьезный рывок в области оснащения реагирующих подразделений - было закуплено более 4400 единиц современной техники и пожарно-спасательного оборудования", - сказал представитель МЧС.

Во время Всероссийского сбора будут определены и основные направления развития МЧС России, а также поставлены приоритетные задачи не только перед подразделениями МЧС, но и всей единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, во время Всероссийского сбора будут проведены занятия с руководителями региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям, которые возглавляют вице- губернаторы. "Тема занятий - организация защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций с использованием защитных сооружений гражданской обороны", - уточнили в МЧС.

Для руководителей субъектов РФ и региональных подразделений МЧС в Академии гражданской защиты МЧС пройдут лекции о применении передовых технологий и инноваций, комплекса современных средств радиационной, химической и биологической защиты при решении задач гражданской обороны. "На территории академии как наглядное пособие будут развернуты подвижные пункты управления (ППУ), состоящие из специально оборудованных транспортных средств, палаток, пневмокаркасных модулей. Они устанавливаются в зонах чрезвычайных ситуаций и обеспечивают круглосуточную и автономную работу оперативных групп территориальных органов МЧС России", - отметили в министерстве.

Рядом с пунктом управления будет развернут пункт обогрева, который устанавливается вдоль автодорог во время сложных погодных условий. Они укомплектованы мобильными радиостанциями, одеялами и необходимыми медикаментами. В их комплектацию входят тепловые пушки, электрогенераторы и другие необходимые средства. В пунктах обогрева водители могут отдохнуть, выпить горячий чай, зарядить телефон и согреться.

Теги: МЧС
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