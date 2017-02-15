Двое бывших саратовских полицейских осуждены за разбойное нападение на прохожего

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Саратове вынес приговор бывшим полицейским Рафису Шамюнову и Александру Тасуй, обвинявшимся в избиении прохожего. Об этом сообщает в среду следственное управление СКР по Саратовской области.

Подсудимые признаны виновными в разбое и превышении должностных полномочий с применением насилия. Шамюнов приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Тасуй - к 6 годам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 2 марта 2016 года сотрудники полиции решили похитить деньги у случайного прохожего, которого заметили на улице Большая Горная в Саратове. По данным следствия, осужденные избили 39-летнего мужчину руками и наручниками, а также использовали газовый баллончик.

В результате пострадавший был госпитализирован. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью был причинен легкий вред.