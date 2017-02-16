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Путин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извне

По словам президента, Запад постоянно пытается спровоцировать Москву и втянуть ее в конфронтацию

Путин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извне
Президент России Владимир Путин
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Продолжаются попытки вмешательства извне во внутренние дела России с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на коллегии ФСБ.

Он отметил, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается, подчеркнув особый интерес иностранных разведок к военно-техническому потенциалу РФ. По его словам, в прошлом году была пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб.

Президент подчеркнул, что "важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны". В связи с этим Путин сказал, что к органам контрразведки сегодня предъявляются повышенные требования.

Путин также заявил, что число кибератак на ресурсы официальных российских структур в 2016 году по сравнению с позапрошлым годом выросло в три раза.

Попытки втянуть в конфронтацию

Говоря о взаимоотношениях с Западом, президент отметил, что эти страны постоянно провоцируют Россию и стремятся втянуть ее в конфронтацию. Он напомнил, что на саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО.

По словам главы государства, с этой целью проводится дальнейшее расширение блока. "Собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование", - сказал Путин.

Он также обратил внимание на ускорение процесса размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в НАТО ведущих государств.

Борьба с терроризмом

При этом он высоко оценил работу органов безопасности РФ в 2016 году, сказав, что достигнутые ими показатели хорошие и имеют позитивную динамику. "Нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают: число преступлений террористической направленности снизилось", - сказал Путин.

По сведениям президента, ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координации Национального антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов.

Глава государства отметил, что в дальнейшем от специальных и силовых структур, прежде всего ФСБ, потребуется особое внимание и концентрация сил в борьбе с терроризмом. Он поставил перед ФСБ задачу блокировать деятельность террористических групп, пресекать их финансовую подпитку и подрывную работу в интернете, а также пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа. "Необходимо пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок, жестко пресекать любые виды контрабанды от оружия до наркотиков, различных биоресурсов", - добавил президент.

Общемировая проблема

По его словам, в прошлом году ситуация в мире не стала спокойнее, а многие угрозы только обострились. Так, в некоторых регионах мира сформировались "фактически террористические армии". "В ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки продолжаются кровавые конфликты. В них активно участвуют международные террористические группировки - а фактически это террористические армии, получающие скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что России необходимо восстановить диалог со спецслужбами США и других стран НАТО ради активизации антитеррористического сотрудничества.

Киевские власти

Затронув положение дел в Донбассе, Путин обвинил Киев в стремлении сорвать минские соглашения путем обострения ситуации, подчеркивая, что киевские власти делают ставку на силовое решение конфликта.

Кроме того, по его словам, украинские власти "открыто говорят об организации подрывной работы, в том числе и в России", и Москву "это не может не беспокоить".

Теги: Владимир Путин
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