Путин заявил о троекратном росте кибератак на госструктуры РФ в 2016 г.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Число кибератак на ресурсы официальных российских структур в минувшем году выросло в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ в четверг.

"Количество компьютерных атак на официальные государственные ресурсы в прошлом году по сравнению с 2015 годом выросло в три раза", - сказал Путин.

Президент заявил также, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается, и отметил особый интерес зарубежных разведок к военно-техническому потенциалу РФ.

"По оперативным данным, видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб", - сказал Путин. В связи с этим он отметил, что к органам контрразведки сегодня предъявляются повышенные требования.

Он подчеркнул, что "важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны".