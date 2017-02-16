В Баренцевом море потерпел бедствие рыболовный траулер

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рыболовный траулер "Шквал" терпит бедствие в Баренцевом море. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ.

"Сегодня около 14.00 по московскому времени поступил сигнал от судна "Шквал", которое вело промысел и потерял о ход из-за выхода из строя главного двигателя, на его борту экипаж из девяти человек. Судно находится в восточной части Баренцева моря, на помощь направлен спасательный морской буксир "Мурманрыба", - рассказал руководитель спасательного отряда Анатолий Леонтьев.

По его словам, ориентировочное время прибытия спасателей к дрейфующему судну - через восемь часов. В восточном районе Баренцева моря в настоящее время волнение 3-4 балла, скорость ветра достигает 17 м/с.

"Ожидается усиление ветра, но мы планируем завершить спасательную операцию до этого времени. Ситуация сложная, но находится под контролем", - отметил Леонтьев.