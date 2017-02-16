Памятник Ивану Грозному собрались установить в подмосковной Рузе

В местной администрации считают, что это привлечет в город туристов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Памятник Ивану Грозному планируют установить в Рузе в рамках проекта "Руза - исторический город", место для него предложат выбрать жителям, сообщает пресс-служба администрации Рузского городского округа.

"Это новый масштабный проект, который направлен на привлечение туристов в Рузский округ. Также в рамках проекта в Рузе появятся адресные таблички с историческими названиями улиц", - приводятся в сообщении слова главы местной администрации Максима Тарханова.

Предполагается, что создание памятника Ивану Грозному будет профинансировано из внебюджетных источников. В ближайшее время в социальных сетях жителям будет предложено выбрать место, добавили в администрации.

"Считается, что именно во времена правления Ивана Грозного Руза приобрела важное военное значение, ее земли были выделены в опричнину - удел с особой территорией, войском и аппаратом, доходы с которого поступали в государственную казну", - отметили в пресс-службе.