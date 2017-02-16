Мосгордума предложила Госдуме ограничить курение электронных сигарет

Законопроект оговаривает места, где нельзя будет курить испарительные смеси, и запрещает продажу вейпов несовершеннолетним

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Московская городская дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете курения электронных сигарет (вейпов) в общественных местах, транспорте, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Законопроект запрещает продажу несовершеннолетним таких испарительных смесей и устройств, имитирующих курение табака. Также запрещается их реклама.

Их употребление запрещается в учреждениях культуры, спорта, образования, в медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта как городского, так и междугороднего, в учреждениях торговли и общественного питания, в помещениях социальных служб, органов госвласти. Также нельзя будет курить вейпы на детских площадках и пляжах, на платформах, в лифтах, на рабочих местах, в санаториях.

Авторы законопроекта предлагают ввести повышенный акциз на такие устройства для снижения их использования.

Под действие законопроекта подпадают любые устройства, имитирующие курение табака, электронные кальяны, а также испарительные смеси (жидкость с содержанием никотина в объеме от 0,1 мг на миллилитр, а также без содержания никотина).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что известны исследования, которые говорят о вредности электронных сигарет. Эти устройства запрещены в Бельгии, Нидерландах, Польше, Франции, Хорватии, Испании и ряде штатов США, говорится в пояснительной записке.

При этом авторы законопроекта указывают на то, что совокупный объем продаж устройств, имитирующих курение табака, растет. В 2014 году в России объем таких продаж превысил $110 млн, что в два раза больше, чем в 2013 году, говорится в записке.