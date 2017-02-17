В Кремле дистанцировались от резких комментариев Глазьева о новом президенте Германии

Песков назвал спорным заявление о том, что Штайнмайер является "соучастником нацистского путча в Киеве"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не разделяет позицию своего советника Сергея Глазьева относительно избранного президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Никоим образом президент не разделяет (оценки советника - ИФ)", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Ранее Глазьев в своем твиттере прокомментировал избрание Штайнмайера следующим образом: "Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима".

парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима — Сергей Глазьев (@SGlazyev) 17 февраля 2017 г.

"Вы знаете, что президент поздравил своего коллегу, направил ему поздравительную телеграмму достаточно теплую. И в данном случае, безусловно, подобные сообщения в твиттере являются ни чем иным, как выражением личной точки зрения, весьма спорной", - пояснил Песков.