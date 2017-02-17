В Думу внесен законопроект о наделении гражданством РФ детей от смешанных браков

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность принятия в российское гражданство ребенка посредством одностороннего волеизъявления родителя - гражданина России без согласия родителя-иностранца.

Соответствующая инициатива размещена в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Ее автором выступил первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия").

Вопрос об отмене требования о получении согласия родителя-иностранца настойчиво ставится организациями и частными лицами из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в многочисленных обращениях, поступающих в Государственную Думу, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

При этом имеется целый ряд широко известных конфликтов, при урегулировании которых фактор наличия или отсутствия у ребенка российского гражданства сыграл первостепенную роль, также говорится в пояснительной записке.

Таким образом, принятие предлагаемых поправок будет способствовать созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также подкрепило бы усилия РФ по налаживанию и развитию более тесных связей с зарубежными соотечественниками.

Кроме того, законопроект устраняет неравенство в решении вопроса о гражданстве родных и усыновленных детей, устанавливая равные права усыновителей и родителей в вопросе приобретения гражданства детей.