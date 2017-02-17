Время получения госуслуг сократилось в России до 22 минут в 2016 году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Время получения госуслуг в сети многофункциональных центров (МФЦ) сократилось в 2016 году в России до 22 минут. Об этом сообщил в пятницу в ходе конференции "Реформа государственного управления: региональный аспект" заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.

Качество работы МФЦ, в частности, определяется таким показателем, как время, которое граждане тратят на стояние в очередях, сказал Шипов. "По этим показателям у нас есть очень положительная динамика. Если в 2012 году в среднем по всем государственным услугам граждане ждали своей очереди около 55 минут, то в 2016 году мы вышли на цифру в 22 минуты", - сказал Шипов.

Россияне, по данным опроса, удовлетворены качеством оказываемых им государством услуг на 82,9%. Самым успешным проектом в этой сфере стало создание сети МФЦ. Сейчас, сказал Шипов, граждане могут обратиться более чем в 13 тыс. центров, которые работают в режиме "одного окна" и охватывают 96% населения страны.

"Для такой большой страны, как Россия, эта цифра впечатляет, она действительно показывает, что была проведена большая работа. В этом плане 2017 год должен стать временем повышения качества предоставления государственных услуг по всем направлениям, в том числе и в работе МФЦ", - считает замминистра.

По сравнению с 2012 годом показатель за 2016 год, который определяется на основании специального социологического исследования, вырос более чем на 7 процентных пунктов.

В майских указах 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу достичь общего уровня удовлетворенности граждан качеством госуслуг в 90% в 2018 году. Мониторинг качества госуслуг осуществляется Минэкономразвития также с помощью публичной системы "Ваш контроль". Ее данные за 2016 год показывают, что 96,2% посетителей МФЦ оценили свой опыт на хорошо и отлично.