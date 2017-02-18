В Дагестане три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Автоинспекторы устанавливают причину дорожно-транспортного происшествия в Хасавюртовском районе Дагестане, где погибли три человека, сообщил "Интерфаксу" представитель МВД республики.

"Две легковушки - "ВАЗ 21014" и "Volkswagen Passat" столкнулись в Хасавюртвоском районе Дагестана возле села Новокостек. Предварительно, три человека погибли и пятеро госпитализированы. Среди пострадавших четверо детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самому самый старший ребенок 2003 года, самый младший-2014.

Также, предварительно, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя "ВАЗ - 21014", потому что "он выехал на полосу встречного движения".