Морской порт Тамань расширят для дальнейшего развития

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Тамань, сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

"Расширить морской порт Тамань (Краснодарский край) за счет включения в состав его границ земельного участка, расположенного в районе мыса Железный Рог и предназначенного для строительства зернового терминала мощностью 14,5 млн. тонн, строительства причального комплекса сжиженных углеводородных газов и технологической эстакады мощностью до 3,5 млн. тонн в год, и создаваемого искусственного земельного участка, предназначенного для строительства перевалочной базы крупногабаритных и тяжеловесных грузов мощностью 0,3 млн. тонн в год", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что распоряжение направлено на реализацию новых инвестиционных проектов и развитие существующей инфраструктуры морского порта Тамань.

В порту планируется построить терминал навалочных грузов, зерновой терминал, причальный комплекс сжиженных углеводородных газов, перевалочную базу крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Проекты реализуется полностью за счёт средств инвестора, говорится в сообщении.