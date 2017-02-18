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Правительство поручило доработать законопроект о запрете "алкоматов"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, предусматривающий запрет розничной продажи спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых (вендинговых) автоматов, сообщается на сайте кабинета министров России.

Соответствующие поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и другие законодательные акты РФ разработаны членами Совета Федерации Сергеем Рябухиным и Виталием Шубой.

Инициатива также предлагает наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать ограничения розничной продажи спиртосодержащей продукции с учетом специфики каждого региона.

Кроме того, авторы предлагают упорядочить процедуру розничной продажи алкогольной продукции на бортах воздушных судов, а также установить новое основание для отказа в выдачи лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии неуплаченного в установленный срок административного штрафа за нарушение в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Законопроект также предлагает установить обязанность перевозчиков этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% от объема готовой продукции оснащать железнодорожный подвижной состав, перевозящий эту продукцию, специальными техническими средствами регистрации.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за распространение информации о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Так, за подобное предлагается взимать штраф с граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, с должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и с юридических лиц - от 400 тыс. до 1 млн рублей. Авторы считает, что дистанционная продажа не позволяет контролировать соблюдение требований к розничной продаже алкогольной продукции.

Сенаторы также предлагают в своем законопроекте ввести внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже алкогольной продукции в сети интернет.

При рассмотрении законопроекта в правительстве РФ к инициативе возникли отдельные "замечания юридико-технического характера", сообщается на сайте правительства.

В частности, "в редакции законопроекта к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предлагается отнести осуществление контроля за розничными продажами спиртосодержащей непищевой продукции и осуществление государственного контроля за розничной продажей алкогольной продукции", в то время как законодательством предусмотрено, что данный контроль "относится к полномочиям органов государственной власти РФ".

"В целях принятия дополнительных мер по усилению государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей продукции правительство предлагает ввести осуществление уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции дистанционным способом", - говорится в отзыве к законопроекту.

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