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Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"

В ведомстве заявили, что перевод данных РЛС в запрашиваемый Нидерландами формат не позволит увидеть и 25% первичной информации

Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"
На месте крушения рейса MH17 в 2014 году
Фото: Reuters

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Росавиации утверждают, что перевод данных с российского радиолокатора о воздушной обстановке в момент крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе в требуемый Нидерландами формат приведет к значительной потере данных.

"Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде - необработанными, что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности. Формат ASTERIX, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Росавиации.

В сообщении отмечается, что данные первичной радиолокации традиционно имеют собственный формат шифрования.

"Данные первичной радиолокации, переданные Россией, представляют собой данные, циркулирующие внутри самого радиолокатора, который является специфическим, профессиональным оборудованием и всегда имеет собственный формат шифрования данных", - говорится в сообщении.

В Росавиации заявили, что Россия готова предоставить международной комиссии по расследованию катастрофы "Боинга" своих специалистов по дешифровке данных радиолокатора.

В конце января западные СМИ сообщали, что голландские следователи не смогли воспользоваться переданной российской стороной информацией о крушении "Боинга", так как возникли проблемы с ее расшифровкой. Объяснялось это тем, что данные были зашифрованы не по международным стандартам.

Катастрофа "Боинга" в Донбассе

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

7 августа 2014 года для выяснения причин катастрофы была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Международная совместная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты расследования причин катастрофы рейса МН17 в Донбассе.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечалось в документе.

Между тем российская сторона категорически не согласилась с выводами международной следственной группы, усомнившись в их объективности.

Годовщина крушения "Боинга 777" под Донецком

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Теги: Росавиация, Нидерланды, Боинг
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