Две немецкие гранаты времен войны нашли в посылке в аэропорту "Пулково"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Подозрительную посылку обследовали в субботу утром взрывотехники ОМОН на транспорте в аэропорту "Пулково" в Петербурге, внутри коробки оказались две немецкие деактивированные гранаты времен Великой Отечественной войны.

Как сообщила в субботу пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, сотрудники почтового отделения "Пулково" в одной из посылок обнаружили подозрительные предметы, похожие на боеприпасы. Эксперт инженерно-технической группы ОМОН осмотрели почтовое отправление из Петербурга.

В результате было установлено, что внутри посылки находятся две деактивированные ручные гранаты немецкого производства времен Великой Отечественной войны М-24 ("яйцо") и М-39 ("колотушка").

"Корпуса гранат находились в состоянии коррозии, сохраняя оригинальность находки, и вероятней всего готовились к продаже. Взрывчатых веществ не обнаружено, - отмечается в сообщении. - Обследованные предметы переданы сотрудникам транспортной полиции. Эвакуация пассажиров аэропорта не проводилась".