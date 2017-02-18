Упавшая с крыши дома наледь убила жительницу Тульской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следствие в Тульской области проводит проверку по факту гибели женщины в результате падения на нее наледи с крыши дома, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель СУ СКР по региону Татьяна Грызлова.

По ее словам, сегодня днем в центре города Алексин на 40-летнюю женщину упала наледь, отколовшаяся с крыши пятиэтажного дома. С полученными травмами, в том числе головы, пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

Следователями устанавливаются лица, ответственные за очистку от снега и наледи крыши жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила Грызлова.