В Коми задержали вора в законе Юрия Пичугина и его подельников

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Лидер и семь членов преступной организации Юрия Пичугина задержаны в Коми, на них заведены уголовные дела, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На основании оперативных материалов ГУ МВД России по республике Коми и управления ФСБ России по республике Коми, а также ГУ Уголовного розыска МВД РФ, возбуждено уголовное дело в отношении лидера и членов так называемой ОПГ "Пичугина", подозреваемых в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконном приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия (статьи 210 и 222 УК РФ)", - сказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков был обнаружен и изъят оружейный схрон. По местам жительства и пребывания Пичугина и активных участников группы в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре проведены обыски.

Подозреваемые были задержаны с привлечением сил Росгвардии, в их отношении решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пичугина называют одним из лидеров уголовного мира Коми. Он входил в окружение другого известного криминального авторитета, деда Хасана. Жил в Москве и Сыктывкаре, позже осел на Украине. Пичугина неоднократно судили за грабежи и кражи.