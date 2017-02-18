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Пушков счел уменьшившейся антироссийскую риторику на Мюнхенской конференции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Антироссийской риторики на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году существенно меньше, зона критики сузилась, основным водоразделом между РФ и западным альянсом является украинский вопрос, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике, член оборонного комитета СФ Алексей Пушков.

"На мой взгляд, несмотря на то, что в выступлениях Ангелы Меркель и вице-президента США Майкла Пенса содержались критические высказывания относительно России, я все же считаю, что эта конференция гораздо менее насыщена антироссийской риторикой, чем конференция прошлого года", - сказал Пушков "Интерфаксу" в субботу.

"У меня такое ощущение, что на уровне руководящих фигур западного альянса есть некоторая усталость от постоянной пикировки с Россией и понимание того, что нужно все же искать какие-то развязки. Это отличие от прошлой конференции 2016 года, где полностью превалировал дух конфронтации. На мой взгляд, есть очень небольшие, но все же некоторые сдвиги в сторону большего реализма", - отметил он.

По мнению сенатора, обращает на себя внимание то, что ни руководитель внешней политики Евросоюза Федерика Могерини, ни генсек НАТО Йенс Столтенберг "не стали выступать с нападками на Россию и на ее внешнюю политику".

"В выступлении (вице-президента США Майка - ИФ) Пенса, при том, что он осудил Россию и заявил, что она является ответственной за происходящее на Украине (что, конечно, не улучшает климат между Москвой и Вашингтоном), в той же фразе он добавил, что новая администрация намерена искать точки соприкосновения и будет добиваться новых договоренностей с Россией. Поэтому рассматривать выступление Пенса как полностью антироссийское я бы не стал", - сказал Пушков.

Что касается канцлера ФРГ Ангелы Меркель, то она, по мнению сенатора, выступила достаточно сдержанно.

"В ее речи прозвучала тема, которой она раньше не касалась. Это тема борьбы вместе с Россией против международного терроризма. Это тоже относительно новый момент, который мы раньше не слышали от немецкого канцлера", - отметил он.

Пушков считает, что сузилась и зона критики в адрес России. Так, по его словам, сирийская тема из уст руководителей государств или дипломатов ведущих западных стран в субботу на конференции не прозвучала.

"Я обратил внимание, что практически нет критики российской политики по Сирии, и это новое по сравнению с прошлым годом, когда очень много было о Сирии в критическом ключе для нас. Я бы сказал, что Украина остается главным водоразделом между Россией и западным альянсом. Критика России здесь была связана только и исключительно с украинским вопросом. Это тоже отличительная черта этой конференции", - отметил сенатор.

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