В Тульской области эвакуировали 17 человек из-за обрушения кровли

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, площадь обрушения кровли жилого дома в поселке Партизан Узловского района Тульской области составила порядка 80 кв. метров, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-службы областного управления МВД Андрей Ярцев.

"Жильцы дома не пострадали, всего эвакуированы 17 человек, в том числе шесть детей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше, которая не выдержала снежной массы и обрушилась.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану порядка и следят за сохранностью имущества пострадавших, добавил Ярцев.

Накануне днем в поселке Партизан Узловского района в результате схода снежной наледи частично обрушилась кровля одноэтажного многоквартирного дома. "В результате обрушения пострадавших нет. "Чердачные перекрытия, жилые помещения и имущество граждан не пострадали", - сообщала пресс-служба тульского правительства.

Дом был признан аварийным и включен в программу переселения в третьем квартале 2017 года.

По поручению главы региона Алексея Дюмина для ликвидации последствий аварийной ситуации были привлечены необходимые силы и средства. Дюмин также распорядился предоставить пострадавшим семьям временное жилье.

Трем семьям предоставлены временные жилые помещения, еще три семьи находятся у родственников.