Пьяный водитель на снегоходе сбил четырех девочек под Тулой

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Житель Московской области, управлявший снегоходом, сбил четырех девочек и скрылся с места происшествия в Куркинском районе Тульской области, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев.

По его словам, в дежурную часть отделения полиции "Куркинское" поступило сообщение, что в 12:45 в поселке Куркино на улице Парковая мужчина, управлявший снегоходом Pantera Arctic, сбил четырех девочек 10-11 лет. После этого мужчина с места происшествия скрылся.

Дети с телесными повреждениями были доставлены в районную больницу. Угроз их жизни и здоровью нет.

"Чуть позже виновник ДТП был задержан и доставлен в дежурную часть отделения полиции. Им оказался 57-летний житель Московской области, - отметил Ярцев. - Проведенный экспресс-анализ показал наличие алкоголя в количестве 0,82 мг/литр".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.