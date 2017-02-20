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Минвостокразвития назвало срок утверждения упрощенного визового режима для порта Владивостока

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток (CПВ) может быть утвержден Госдумой 22 февраля, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В сообщении пресс-службы Минвостокразвития говорится, что 17 февраля Госдума приняла во втором чтении закон об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток.

"Третье, окончательное чтение запланировано на 22 февраля. Планируется ввести принципиально новый механизм - электронную визу. Это уникальный для России опыт. Важная задача - чтобы этот механизм заработал к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), чтобы им смогли воспользоваться участники и гости, прибывающие во Владивосток", - сказал Галушка, слова которого приводятся в сообщении.

Министр отметил, что правительство РФ попросило Госдуму сократить срок внесения поправок в закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток, обосновывая это необходимостью в самые кратчайшие сроки приступить к разработке нормативно-правовых актов.

Упрощенный визовый порядок въезда предназначен для туристов, бизнесменов и инвесторов ряда стран.

По словам Галушки, облегченный въезд позволит снять ограничения для тех, в ком заинтересован Дальний Восток с точки зрения привлечения инвестиций.

"Электронная виза будет выдаваться через интернет, на соответствующем сайте МИД России. Иностранному гражданину достаточно будет заполнить анкету. В течение четырех дней он получает ответ, и, если ответ положительный, может прилетать в Россию на восемь дней. Иностранцы смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку", - сказал министр.

Теги: Владивосток, Минвостокразвития
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