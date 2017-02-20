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Рогозин возглавил оргкомитет по празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", назначив вице-премьера Дмитрия Рогозина главой оргкомитета по подготовке и проведению празднования.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", - гласит указ, подписанный главой государства 18 февраля и размещенный на официальном портале правовой информации.

В указе подчеркивается особое значение разгрома немецких войск в Сталинградской битве для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Правительству РФ поручено в месячный срок утвердить состав организационного комитета, разработать совместно с Российским организационным комитетом "Победа" и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и праздновании.

Сталинградская битва - сражение Второй Мировой войны на Восточном фронте между Красной армией и вермахтом с его союзниками из гитлеровской коалиции. Происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, завершившись победой советских войск. Вместе с другими победами 1943 года - Курской Дугой и Североафриканской кампанией - стала переломной во Второй мировой войне.

Теги: Дмитрий Рогозин, Волгоград, Сталинград, Великая Отечественная война
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