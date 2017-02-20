На Камчатке умерла зажатая дверями автобуса женщина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полиция на Камчатке проводит проверку по факту смерти женщины, которую рейсовый автобус за ногу протащил по дороге, сообщила сотрудница пресс-службы УМВД России по региону Алла Иванова.

"Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском еще 14 февраля. По предварительным данным, на остановке по проспекту Победы 58-летний водитель рейсового автобуса "ДЭУ" не убедился, что все пассажиры вышли из его машины, и начал отъезжать с открытой дверью. Тогда на дорогу из салона выпала 52-летняя женщина", - рассказала Иванова "Интерфаксу" в понедельник.

Закрывшиеся двери зажали ногу пассажирки, а автобус продолжил движение. Когда женщину освободили, она была срочно госпитализирована, но 17 февраля пострадавшая скончалась.

Мужчина, сидевший за рулем автобуса, в момент происшествия был трезв. У него большой водительский стаж без нарушений.

Как следует из видеокадров и сообщений, которые публикуются в соцсетях, автобус протащил несчастную около двух километров. Вызволили женщину только на автостанции Петропавловска-Камчатского - конечной остановке в этом направлении.

Из видео также понятно, что водители других машин не остановили автобус потому, что не видели зажатую дверью женщину - на улице было темно, а пострадавшая находилась со стороны обочины.