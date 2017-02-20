Психически больной житель Липецка после лечения совершил второе убийство

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Страдающий психическим расстройством житель Липецка подозревается в убийстве знакомой, ранее ему уже назначали принудительное лечение из-за аналогичного преступления в 2011 году, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, 18 февраля 32-летний мужчина пришел в гости, где стал распивать спиртное вместе с бывшей сожительницей. В состоянии алкогольного опьянения он не менее 16 раз ударил женщину ножом. Хозяйка дома, которую разбудил подозреваемый, вызвала врачей. Прибывшие на место преступления медики констатировали смерть потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об аресте подозреваемого. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.

Как выяснилось, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за убийство девушки в 2011 году. Однако из-за психического заболевания суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщили в СКР.