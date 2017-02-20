"Техмаш" предложил обеспечить американскую полицию нелетальным оружием

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский концерн "Техмаш" готов поставить американской полиции нелетальное оружие, сообщил глава корпорации Сергей Русаков.

"В настоящее время силовые структуры США проявляют значительный интерес к продукции концерна "Техмаш", в частности, к многофункциональному комплексу гражданского оружия нелетального действия "Оса", который предназначен для активной самообороны, подачи сигналов и освещения местности", - сообщил Русаков журналистам на оборонной выставке "Айдекс-2017" в Абу-Даби.

"Техмаш" рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества в области поставок комплекса "Оса" и многофункционального щита "Легион" полицейским департаментам различных штатов", - сообщил Русаков.

"Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на разработке и серийных поставках боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок вооруженных сил.

В декабре в пресс-службе "Техмаша" сообщили, что шерифы штата Аризона закупили первую партию российских пистолетов "Оса". По данным "Техмаша", первая партия, поставленная в США, - более 60 пистолетов и 10 тыс. патронов. В концерне назвали "Осу" так называемым "гуманным" пистолетом, который оказывает в первую очередь сдерживающее и психологическое воздействие. Особенность "Осы" - наличие "умного" электронного пускового механизма.