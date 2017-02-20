"Яндекс" в третий раз проведет всероссийскую контрольную по математике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" 11 марта проведет третью ежегодную всероссийскую контрольную по математике "Что и требовалось доказать", говорится в пресс-релизе компании.

Контрольная состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы. Проверить себя можно онлайн или за партой в одном из девятнадцати вузов в пятнадцати городах России. На сайте проекта задачи будут доступны в течение суток начиная с 12:00 по московскому времени. Приступить к работе можно когда захочется, но на выполнение дается один час. Для тех, кто хочет потренироваться, уже выложен тестовый вариант контрольной.

Первую контрольную "Что и требовалось доказать" (ЧТД), которая состоялась в 2015 году, написали 12,6 тысячи человек, а в 2016 году участников было уже в два раза больше. Со второй контрольной справились примерно 60% участников: на тройку ее решили 27,9%, на четверку — 18,9%, 13,4% получили пятерку. Среди российских городов-миллионников лучший результат в 2016 году показал Нижний Новгород — там оказалось больше всего отличников.