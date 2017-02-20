В Великом Новгороде девочка погибла из-за удара током от стоявшего на зарядке телефона

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Восьмилетняя девочка в Великом Новгороде получила смертельный удар током от мобильного телефона. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР.

"По предварительной информации, в субботу вечером девочка получила удар током от мобильного телефона, который находился на зарядке", - сказал собеседник агентства.

Следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В ведомстве не исключают, что причиной гибели девочки стала неисправность проводки, зарядного устройства или мобильного телефона.