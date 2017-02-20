Брошенный на рейде у Владивостока сухогруз "Еруслан" отбуксируют в порт Славянка

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Судно "Еруслан", брошенное владельцем и экипажем у берегов Владивостока, планируют отбуксировать во вторник в порт Славянка на юге Приморского края. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

Транспортировкой сухогруза займутся спасательные суда Тихоокеанского флота. "Судно поставят к причальной стене ПАО "Славянский судоремонтный завод", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова.

Отмечается, что в настоящее время служба судебных приставов решает вопрос об утилизации "Еруслана".

Брошенный в Амурском заливе у Владивостока теплоход "Еруслан" в начале февраля уже дважды горел. В минувшие выходные корма судна начала уходить под воду, но спасатели не дали ему утонуть, откачав воду из трюмов сухогруза и заделав пробоины в его корпусе.

"Еруслан" с сентября 2016 года находится без команды. Моряки ушли на берег после того, как судовладелец в очередной раз не заплатил им за работу. Судно уже не раз арестовывали в Приморье за долги членам экипажа. Последний раз это случилось в апреле прошлого года. На тот момент задолженность по выплате денег морякам превышала $200 тыс.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, в сентябре 2016 года по факту невыплат морякам было возбуждено уголовное дело, а теплоход арестован.

Тогда же со ссылкой на следственные органы сообщалось, что судно принадлежит японской компании "Claner Shipping Limited", которая занимается перевозкой грузов и зарегистрирована в Гонконге.