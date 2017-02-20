Путин не будет встречаться с Лукашенко в Сочи

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что на ближайшие дни не запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

"Насколько нам известно, Александр Григорьевич (Лукашенко) находится в Сочи. Это частная поездка. На ближайшие дни графики глав государств переполнены, у Путина, по крайней мере. И встречи такой (с Лукашенко) не значится", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

В то же время, по его словам, "безусловно, по-прежнему продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета России и Белоруссии".

Песков также отрицательно ответил на вопрос, запланирована ли в графике президента РФ на эту неделю поездка в Сочи.

Ранее белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщила, что Александр Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи.