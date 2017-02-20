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Убийца пяти человек в Башкирии оштрафован за попытку съесть уголовное дело

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Житель башкирского города Кумертау Сергей Букаев, осужденный к пожизненному сроку за убийство пяти человек, оштрафован на 150 тысяч рублей за попытку уничтожить материалы уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

По словам сотрудника ведомства, Букаев в июне 2016 года в здании Верховного суда Башкирии, получив для ознакомления материалы уголовного дела, вырвал несколько листов и начал их жевать.

"Сотрудник конвоя, заметив, отобрал листы. Судебным приставом был составлен рапорт, на основании которого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее Верховный суд Башкирии признал жителей Кумертау Букаева и Константина Суркова виновными в убийстве пяти молодых людей и приговорил к лишению свободы пожизненно.

По данным ведомства в ночь на 17 апреля 2015 года компания из семи человек распивала спиртное в квартире в Кумертау. Нетрезвый Букаев поссорился с 22-летним гостем, обвинив его в краже своего мобильного телефона, а затем достал из кармана нож и несколько раз ударил им оппонента в шею. После этого он сразу же несколько раз ударил в шею 21-летнюю девушку. Еще троих - 16-летнюю хозяйку квартиры, ее 17-летнюю подругу и 21-летнего молодого человека - Букаев и Сурков убили как свидетелей. 17-летнюю девушку подсудимые перед убийством изнасиловали.

Облив все тела спиртным, преступники подожгли ветошь и скрылись с места преступления. Тела убитых были обнаружены после тушения пожара.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые обвинялись по статьям УК РФ: убийство (105), насильственные действия сексуального характера (132), кража (158), умышленное уничтожение или повреждение имущества (167).

Теги: Башкирия
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