Москалькова предложила ограничить общий срок ареста до судебного приговора

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Общий срок содержания под стражей до вынесения приговора, то есть на время следствия и суда, не должен превышать четырех лет, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Закон установил, что содержание под стражей во время следствия не может быть более 18 месяцев. Но, к сожалению, когда человек уже числится за судом, здесь нет ограничений по содержанию под стражей, я считаю это неправильным", - сказала Москалькова журналистам в понедельник.

Она отметила, что в российское законодательство введена поправка о том, что сроки уголовного процесса должны быть разумными, однако в настоящий момент они не определены.

"Мы сейчас изучаем эту зарубежную практику, чтобы понять, какие же сроки можно назвать разумными. Мне кажется, что 2-2,5 года (между предъявлением обвинения и вынесением приговора - ИФ) это должен быть максимум", - добавила уполномоченный.