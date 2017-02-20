В "Ельцин Центре" покажут три фильма о Борисе Немцове

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дни памяти Бориса Немцова пройдут 27 и 28 февраля в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, сообщается на сайте учреждения.

Так, 27 февраля будет показано два фильма. Посетители центра смогут увидеть фильм-портрет Владимира Кара-Мурзы "Немцов". "В фильме представлена уникальная хроника, в том числе из семейных архивов", - говорится в сообщении центра.

Также состоится показ фильма "Мой друг Борис Немцов" и встреча с его режиссером Зосей Родкевич.

28 февраля историк и журналист Николай Сванидзе презентует в "Ельцин-центре" фильм Михаила Фишмана и Веры Кричевской "Слишком свободный человек".

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года.