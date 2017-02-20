В Оренбурге на младенца упал снег с крыши ТЦ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту падения снега на четырехмесячного мальчика в Оренбурге, сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным ведомства, в понедельник около 16:00 мск на проспекте Дзержинского часть сошедшего с крыши торгово-развлекательного центра "Север" снега упала на ребенка. Мальчик находился на руках стоявшей рядом со зданием мамы, он был доставлен в больницу для осмотра.

"Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, в ближайшее время он будет выписан из больницы", - говорится в пресс-релизе.

Следственное управление отмечает, что проверяет каждый случай, когда из-за халатного отношения коммунальных служб к выполнению своих обязанностей люди гибнут, либо получают травмы.