ФАС оштрафовала НТВ-Плюс на 100 тысяч рублей за sms-рассылку в Самарской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Самарское управление ФАС России оштрафовало ООО "НТВ-Плюс" за рассылку рекламных sms-сообщений, сообщается на сайте ведомства.

Жалобу на телекомпанию написал местный житель, на телефон которому пришло сообщение, что каналы "НТВ-Плюс" переводят на новый формат вещания.

"В сообщении говорилось об услуге, закон считает это рекламой", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе антимонопольного органа.

"Автор жалобы не был абонентом "НТВ-Плюс" и свое согласие на получение рекламы от телекомпании не давал. Со своей стороны, "НТВ-Плюс" заранее должна была удостовериться в наличии такого согласия, но компания не сделала этого и организовала рассылку sms-сообщений неопределенному кругу лиц", - отметил сотрудник пресс-службы.

Документы в свою защиту телекомпания не предоставила и в итоге была оштрафована на 100 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).