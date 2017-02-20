Путин поручил усовершенствовать профилактику суицидов среди подростков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал правительству и регионам поручение усовершенствовать систему профилактики суицидов среди подростков.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида" - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 15 ноября.

Поручение должно быть выполнено к 30 июня.

В 2016 году следственные органы установили многочисленные факты распространения в интернете информации, провоцирующей суицидальное поведение и призывающей совершать самоубийство. Были выявлены несколько закрытых "групп смерти" в соцсетях. Как установили следственные органы, только от одной из них пострадали не менее 20 подростков.

Кроме того, правительству совместно с региональными властями поручается до 25 мая рассмотреть вопрос о поэтапном расширении программы неонатального скрининга.